Последние новости на утро 26 июня 2021: США и ФРГ обсуждают помощь Украине из-за «Северного потока — 2»

«КП» – о последних новостях на утро 26 июня 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 26 июня 2021 года. Строительство российского газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению, поэтому США и ФРГ обсуждают возможность помочь Украине после того, как он будет введен в эксплуатацию. Об этом минувшей ночью сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные, но осведомленные источники. По словам собеседников издания, в частности, предлагается оказать Киеву помощь в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры. Источники утверждают, что таким образом американские и немецкие власти намерены «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после запуска трубопровода.

Мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности». Как пояснили в пресс-центре МВД, такое нововведение в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Кроме того, этой ночью стало известно, что корабли постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море сегодня проведут учебные ракетные стрельбы. Причем учения, предположительно, будут проходить всего в нескольких десятках километров от участвующей в операции по борьбе с террористами ИГ* ударной группировки Великобритании, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.