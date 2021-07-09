Полиция Гаити: в убийстве президента Жовенеля Моиза участвовали 28 иностранцев

Начальник Национальной полиции Гаити Леон Шарль Фото: REUTERS

В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза участвовали по меньшей мере 28 человек, причем все – иностранцы: входили в состав напавшей на его резиденцию в Порт-о-Пренсе вооруженной группы, по данным местных правоохранителей, входили как минимум 26 граждан Колумбии и два американца. Об этом на пресс-конференции в четверг, 8 июля, сообщил начальник Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

«Мы идентифицировали 28 убийц: 26 из них – колумбийцы, двое – американцы гаитянского происхождения. Из 26 колумбийцев мы уже обнаружили 15», - цитирует его заявление агентство Reuters.

По словам шефа гаитянской полиции, сейчас разыскиваются еще восемь преступников.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение на 15 дней, а в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов оказать помощь в расследовании этого преступления.