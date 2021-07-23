Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 23 июля 2021 года

Певица МакSим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже больше месяца поклонники российской певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) переживают о ее здоровье. Исполнительница хитов "Нежность" и "Знаешь ли ты" продолжает находиться под наблюдением врачей. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 23 июля 2021 года.

Любимицу публики все еще не выводят из медикаментозной комы и держат на аппарате ЭКМО (искусственные легкие). Однако, что касается официальных заявлений от лечащих докторов, то они не раскрывают детали ее состояния, да и само окружение 38-летней артистки не часто комментирует происходящее.

Накануне певице МакSим стало хуже. Об этом говорят последние результаты КТ вокалистки. По словам врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина, изменения в правом легком пациентки говорит об отрицательной динамике, не исключено, что это может быть связано с бактериальной либо грибковой инфекцией. Такая ситуация, как отмечает эксперт, свидетельствует о возможном нарастании жидкости, что говорит о разрушении легких.

Помощница МакSим Маргарита Соколова попросила фанатов "не лезть под кожу".

- Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем! - заявила она.

А вот директор артистки Яна Богушевская пошла дальше и вовсе сочла сообщения в прессе "бредом" и "выдумками".

Стоит отметить, что лечение исполнительницы продолжается уже больше месяца - это дольше, чем Надежда Бабкина, за которую молились всем миром.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 июня 2021 года Марина выступила со своими хитами в Казани. Уже на следующий день после концерта у артистки температура поднялась до 39 градусов, ее госпитализировали. Спустя еще несколько МакSим вышла на связь в соцсетях, рассказав поклонникам об отрицательном тесте на коронавирус. 19 июня певицу ввели в состояние комы.

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