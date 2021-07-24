Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 24 июля 2021 года

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) продолжает находиться в больнице. Больше месяца фанаты и поклонники артистки переживают за любимицу публики. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 24 июля 2021 года.

38-летняя МакSим находится в состоянии медикаментозной комы, ее продолжают держать на аппарате ЭКМО, польку легкие исполнительницы не позволяют ей дышать самостоятельно.

Накануне помощница вокалистки раскрыла, что происходит с исполнительницей в медучреждении. По ее словам, у певицы уже есть улучшения.

- Даю вам информацию, как говорится, из первых рук. Так уж случилось, что я лежу сейчас в одной больнице вместе с Мариной. Могу точно сказать, у Марины есть улучшения. Занимается ею звездный состав докторов, - обратилась к поклонникам помощница певицы МакSим Маргарита Соколова.

Женщина рассказала и о том, у Марины действительно проблемы с легкими, причем серьезные:

- Есть сбои в организме ...Организм сильно ослаб.

Незадолго до этого заявления Соколова попросила фанатов "не лезть под кожу" и дать исполнительнице время для восстановления. Тогда же она признавалась, что доктора делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и восстановить здоровье МакSим.

Марина Абросимова стала чувствовать себя хуже после выступления 12 июня 2021 года. Именно в этот злополучный день певица дала концерт в Казани. У артистки подскочила температура до 39 градусов. Но даже после госпитализации и получении отрицательного результата теста на коронавирус для публики так и осталось загадкой, что же на самом деле произошло с МакSим. Спустя еще несколько дней ее ввели в состояние комы.

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