Полиция Гаити арестовала руководителя охраны убитого президента Жовенеля Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля Фото: REUTERS

Полиция Гаити арестовала главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента страны Жовенеля Моиза – комиссара Жана Лагеля Сивиля, которого перед этим вызывали в генпрокуратуру для дачи показаний по делу о нападении на резиденцию главы государства, сообщает местный новостной портал Haiti24.

Ранее сообщалось, что число арестованных по подозрению в причастности к этому преступлению возросло до 23 человек. Кроме того, Вашингтон выявил шесть возможных участников покушения на президента Гаити. Подозреваемые участвовали в программах американской военной подготовки, находясь на службе в вооруженных силах Колумбии.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках.

В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение на 15 дней, а временным президентом страны по решению членов сената стал Жозеф Ламбер.