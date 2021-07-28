Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 28 июля 2021 года

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

38-летняя российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) спустя месяц пребывания в больнице наконец-то выведена из медикаментозной комы. Теперь артистка, за жизнь и здоровье которой переживали поклонники из самых разных уголков России, пришла в себя. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 28 июля 2021 года.

Любимицу публики и исполнительницу хитов "Золотые рыбки" и "Нежность" врачи уже отключили от аппаратов. Теперь доктора, которым удалось улучшить состояние звезды, перевели ее на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких).

МакSим уже может общаться с окружающими, правда, пока лишь жестами и знаками. Однако самое радостное для поклонников и ее ближнего окружения то, что Марина находится в ясном сознании и здравом уме.

Ранее врачи сняли нагрузку седативных препаратов на организм певицы и вывели ее из медикаментозной комы. Марине даже удалось самой дышать, что говорит о положительной динамике в лечении.

По словам помощница МакSим Маргариты Соколовой, Марину вывели из комы, но не окончательно.

- Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал сам дышать, чтобы мозг работал. Сказать, что ее полностью вывели - нет, не вывели, - рассказала Соколова ТАСС.

Стоит отметить, что всего за несколько дней до улучшения здоровья певицы, Марину причастили и соборовали. К счастью, почти сразу после проведения обрядов стали известны хорошие новости о ее самочувствии. Теперь вокалистка, за которою продолжают молиться самые верные фанаты, идет на поправку.

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