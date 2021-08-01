В России с 1 августа 2021 вступают в силу новые законы и правила Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 августа 2021 года в России вступают в силу новые законы и правила. В частности, работающим пенсионерам пересчитают пенсии, спортсменам вернут часть денег на фитнес, автомобилистам отменят отмена обязательный техосмотр для оформления ОСАГО, а родителям школьников выплатят по 10 тысяч рублей.

Пересчет выплат коснется почти 10 миллионов пенсионеров, которые официально проработали 2020 год, и за них работодатели переводили страховые взносы.

Кроме того, в этот день вступает в силу новшество для любителей физкультуры: государство будет возвращать им часть затрат на занятия спортом через налоговый вычет – такой же, как на лечение и обучение.

С воскресенья участники программы «Дальневосточный гектар», которые успешно освоили землю, смогут взять второй участок.

В августе семьи с детьми школьного возраста получат по 10 тысяч рублей. Помощь от государства положена на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно, вне зависимости от того, обучаются они в школе или нет. Выплату могут получить даже родители подростка 17 лет, который уже поступил в колледж или университет.

С 22 августа 2021 вступает в силу закон, по которому при покупке ОСАГО с автовладельцев больше не будут требовать диагностическую карту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие законы вступают в силу с 1 августа 2021 года: Десять тысяч на школьников, льготы за любовь к фитнесу и ОСАГО без техосмотра

«КП» напоминает главные нововведения, которые нас ждут в последний месяц лета-2021 (подробности).