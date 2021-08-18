Британия пообещала принять около 20 тысяч беженцев из Афганистана

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские власти решили принять около 20 тысяч беженцев из захваченного радикальным движением «Талибан» Афганистана. Об этом в статье для газеты Daily Telegraph сообщила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, призвав Евросоюз и другие страны последовать примеру Соединенного Королевства.

«Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тысяч человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые пять тысяч прибудут в течение года», - говорится в статье главы британского МВД.

Прити Пател подчеркнула, что Лондон один не справится с огромным наплывом беженцев, поэтому обсуждает необходимость помочь афганцам с другими западными странами – например, с Германией, Францией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден, выступая из Белого дома, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

Смотреть видеосюжет Что происходит в Кабуле на второй день захвата талибами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет ли Россия воевать с «Талибаном»* и принимать беженцев: Главное о ситуации в Афганистане

Разбираемся, что ждет регион и нашу страну после падения Кабула (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украина в шоке: «Американцы и нас сдадут как Афган, париться не будут»

В падении Кабула Киев увидел свое зияющее будущее (подробности).

ПО ТЕМЕ

В кабульском аэропорту гибнет американская мечта

Колумнист «КП» Сергей Мардан рассуждает о событиях в Афганистане (подробности).