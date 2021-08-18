Источник: Летные испытания Ил-112В продолжат на новых опытных образцах

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение под Москвой. Фото: официальный сайт ОАК

Программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В после авиакатастрофы в подмосковной Кубинке продолжится на других опытных образцах. Об этом сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам», - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Он добавил, что третий и четвертый образцы, предположительно, «поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года».

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел. На борту находилось три опытных летчика, никто из них не выжил.

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