ОАК опровергла запрет перелета Ил-114 на аэродром Кубинка из-за крушения Ил-112В

Самолет Ил-114 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Объединенная авиастроительная корпорация» не принимала решений о запрете на перелет пассажирского самолета Ил-114-300 на аэродром Кубинка после катастрофы с Ил-112В, заявили в пресс-службе ОАК.

«Никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось», – рассказали журналистам в корпорации.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021», так как в машине используется такой же двигатель, как и в потерпевшем крушение Ил-112В. В обоих самолетах стоят моторы ТВ7-117СТ.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел. На борту находились три опытных летчика, никто из них не выжил.