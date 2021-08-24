Le Figaro: Запад потерял интерес к Крыму из-за Донбасса

Украина пыталась напомнить иностранным политикам о Крыме саммитом «Крымская платформа» Фото: REUTERS

Своим саммитом «Крымская платформа» Украина пыталась напомнить зарубежным политикам о Крыме, но Запад потерял интерес к полуострову, сейчас его больше волнует проблема продолжающегося вооруженного конфликта в Донбассе, считает журналистка французской газеты Le Figaro Анна Дарроман.

«Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным», - подчеркнула она.

По мнению автора статьи, Крым «исчез из международной повестки», и вернуть полуостров под контроль киевских властей усилия президента Незалежной Владимира Зеленского уже не помогут. Анна Дарроман отмечает, что, как показал недавний соцопрос, только 61% украинцев считает, что полуостров должен «вернуться» в состав Украины, а 44% респондентов считают такое развитие событий невозможным или маловероятным. Журналист делает вывод: похоже, Украина сама уже смирилась с тем, что Крым воссоединился с Россией.

Как писал сайт kp.ru, накануне форума в Киеве Зеленский сделал несколько громких заявлений в интервью украинским СМИ. Например, сказал, что многие лидеры западных стран не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа» из-за «страха» перед Россией. А также что после развала Советского Союза в 1991 году и до мартовского референдума 2014 года все его предшественники сдавали Крым нашей стране «в аренду».

Напомним, полуостров вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

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