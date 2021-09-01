Причиной крушения Ил-112В под Москвой стало разрушение тяги элерона Фото: пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации"

Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке стало разрушение тяги элерона, выяснили эксперты Министерства промышленности и торговли РФ и Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как рассказал эксперт газете «Коммерсант», тяга правого элерона потеряла упругость под воздействием высокой температуры, вследствие чего произошло возгорание и машина ушла в неконтролируемый крен. Экипаж самолета пытался потушить огонь самостоятельно, но не сумел, поскольку системы пожаротушения были ориентированы на двигатели, а огонь в это время уже перешел на крыло.

Летчики были вынуждены запросить экстренную посадку, остановить горящий мотор и направить Ил-112В на аэродром в Кубинке. После полного разрушения тяги элерона экипаж уже не мог контролировать ситуацию, заключил собеседник издания.

Как писал сайт kp.ru, 17 августа 2021 в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел. На борту находились три опытных летчика, никто из них не выжил.

Накануне президент России Владимир Путин наградил погибших в катастрофе летчиков орденами Мужества.