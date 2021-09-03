Глава МИД Чехии заявил, что отношения с Россией разорвать невозможно

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что сейчас для Праги невозможно разорвать отношения с Россией, поскольку это противоречит интересам самой республики.

«Я убежден, что в наших жизненных интересах – сидеть за одним столом с российскими дипломатами», - написал он в статье, опубликованной на сайте чешского МИД.

Он напомнил, что именно об этом недавно говорил бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, от которого в Чехии, по словам главы МИД, могли бы ожидать скорее более радикальную позицию в отношении России. Кроме того, как подчеркнул Якуб Кулганек «ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши».

Чешский министр также отметил, что политика не должна вмешиваться в экономическое или культурное сотрудничество стран.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага обвинила Россию, не были актом государственного терроризма. Однако Чехия, хоть и не считает ЧП восьмилетней давности нападением на страну, все равно призывает всю Европу «в знак солидарности» высылать российских дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что решением выслать 18 наших дипломатов власти Чехии подтвердили, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Россией.

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