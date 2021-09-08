Суд обязал Абызова и «Альфа-банк» выплатить государству 126,5 миллиона долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и «Альфа-банка» 126,5 миллиона долларов.

С Абызова взыскано 22 миллиона долларов, с «Альфа-банка» – 104,5 миллиона, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Как заявил адвокат экс-министра Юлия Тая, сторона защиты намерена обжаловать решение суда. По его словам, часть взысканных 22 миллионов долларов принадлежит гражданину Швейцарии, часть – юридическому лицу этой же страны. Тай считает, что обвинение не смогло доказать связь швейцарца и этой фирмы с Абызовым.

Защита бывшего министра отметила, что суд отказался допустить до участия в заседании представителей реальных владельцев этих средств, и это может быть одним из оснований для отмены судебного решения. Обжаловать приговор намерен также и «Альфа-банк», заявили в пресс-службе финансового учреждения.

Как писал сайт kp.ru, экс-министр был арестован в марте 2019 года, он обвиняется по нескольким статьям: создание преступного сообщества, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное предпринимательство, а также мошенничество в особо крупном размере.

Изначально экс-министра и его помощников обвинили в создании преступной группировки, а также выводе нескольких миллиардов рублей за рубеж. Позже Следственный комитет возбудил в отношении Абызова еще одно уголовное дело по получению 32 миллиардов рублей незаконной предпринимательской деятельностью, потом было возбуждено третье уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов. Кроме того, в ходе расследование СК обнаружил его новые банковские счета, суд наложил на них арест.