В Госдуме назвали заявление госдепартамента США выборах в России «элементом гибридной войны»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявление госдепартамента США по поводу того, что на выборах в Госдуму якобы отсутствовала «свободная и честная процедура» голосования, – это «элемент гибридной войны, не имеющий ничего общего с реальностью», заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Такую точку зрения он высказал в своем Telegram-канале, добавив, что такая оценка российских выборов граничит с вмешательством во внутренние дела нашей страны, а в заявлении госдепа «явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены».

Кроме того, парламентарий отметил, что «претензии относительно отсутствия миссии БДИПЧ ОБСЕ – махровые двойные стандарты», поскольку «они сами отказались приезжать в Россию», а за тем, что и как происходит на избирательных участках следили мониторинговые группы из почти 60 стран мира.

Напомним, как писал сайт kp.ru, задолго перед выборами председатель Центризбиркома России Элла Памфилова говорила, что ЦИК сожалеет, что ОБСЕ решила не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, отметив, что у Организации «еще есть время передумать». А в МИД рассказали, что российская сторона заблаговременно направила в БДИПЧ приглашение.

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