Захарова: В ОБСЕ намеренно устроили провокацию, отказавшись направить наблюдателей на выборы в Госдуму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намеренно устроило провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию.

«Самое интересное, что всю канитель – извините за это слово, другого не подберешь – с наблюдателями они сами заварили», - сказала дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Мария Захарова напомнила, что наша страна готова была принять 50 наблюдателей от миссии ОБСЕ, причем «это не вместо кого-то, а непосредственно дать место БДИПЧ ОБСЕ для 50 наблюдателей, учитывая, что и другие есть наблюдатели, учитывая ковидные ограничения и учитывая их отношение». Однако полсотни «их не устроило», в организации требовали квоту в 500 человек.

«То есть, заведомо пошли на провокативные действия для того, чтобы потом господин Боррель, и его пресс-секретарь, и все остальные могли сказать, что якобы международных наблюдателей в России нет, а те, которые есть, видимо, не такие, как нужно БДИПЧ ОБСЕ», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале августа ОБСЕ заявила, что не будет отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму, а потом Европарламент выпустил доклад с отказом признавать выборы в России еще до их начала.

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