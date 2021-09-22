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Политика22 сентября 2021 6:24

Глава МИД Австралии: AUKUS – «это партнерство для обмена технологиями и возможностями, а не военный союз»

По словам Марис Пейн, создание трехстороннего альянса позволило австралийским властям добиться самых значимых для национальных интересов страны результатов за всю историю
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что партнерство AUKUS – «это партнерство для обмена технологиями и возможностями, а не военный союз или пакт о безопасности».

«Это ценная возможность еще раз подчеркнуть приоритеты Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, которыми являются свобода, открытость, стабильность, безопасность и инклюзивность», - подчеркнула глава австралийского МИД.

Кроме того, по словам Марис Пейн, создание AUKUS позволило ее стране добиться самых «значимых для национальных интересов Австралии результатов за всю историю отношений» с США, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS, цель которого, по словам Джо Байдена, – обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Первым общим проектом Вашингтона, Лондона и Канберры в рамках нового альянса станет разработка подлодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота.

Позже глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ситуация с AUKUS подрывает доверие между союзниками, его коллеги из стран Евросоюза выразили солидарность с Парижем по отношению к Вашингтону из-за разрыва соглашения по подводным лодкам для Австралии.