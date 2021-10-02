Задержанного журналиста «КП» в Беларуси будут защищать два адвоката

Геннадий Можейко - автор материала, из-за которого предположительно заблокировали сайт KP.BY. Фото: Facebook

Редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для задержанного накануне корреспондента "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом сообщил главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

"На эту минуту известно, что у Геннадия Можейко был обыск большой, несколько часов, что к нему приехало 7 следователей, что Можейко уехал в Москву. Это была не какая-то командировка или редакционное поручение, он уехал в Москву по личным делам. Там его задержали. Мы не знаем, кто задержал, как и где, пока у нас нет никакого официального подтверждения. От родителей Геннадия мы знаем, что он в знаменитом уже изоляторе временного содержания в Минске на улице Окрестина находится. Вот все, что нам известно на эту минуту", - заявил главред издания.

Сунгоркин также сообщил, что в понедельник, 4 октября, издание направит в Минск своего сотрудника-спецпредставителя.

Напомним, в минувшую пятницу, 1 октября, стало известно, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко пропал, когда он перестал отвечать на звонки. Позже выяснялось, что журналист был задержан и на данный момент находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Незадолго до этого, в минувшую среду, 29 сентября, доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован по решению Мининформации республики. В Кремле назвали блокировку сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии нарушением свободы СМИ. В МИД РФ выразили надежду, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.