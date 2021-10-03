Пушков назвал слова соратницы Саакашвили о «пророссийской власти» в Грузии «полным бредом»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление соратницы задержанного в Тбилиси Михаила Саакашвили, назвал ее слова «полным бредом».

Накануне экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе заявила, что Саакашвили скоро выйдет на свободу, а «пророссийская власть» в республике падет.

«Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред», - написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что у него есть личный опыт общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ», и он может «с уверенностью сказать, что эти люди не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией». Он напомнил, что эта страна «уже воевала в 2008-ом при Саакашвили с известным и печальным для Грузии результатом».

«Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды», - подытожил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прилетевший в Тбилиси из Киева Саакашвили, в отношении которого на родине возбуждено четыре уголовных дела, арестован.

Он прибыл в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, которые в стране прошли 2 октября. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на муниципальных выборах в республике лидирует партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которую поддержали 47,6 процента принявших участие в голосовании граждан страны. На втором месте основанная Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД), она набирает 27,1% голосов. Тройку лидеров замыкает партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию» с 6,8%.

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И судя по количеству уголовных дел против него, возможно выйдет он из нее нескоро (подробности).