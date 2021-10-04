Саакашвили в тюрьме называют «господин президент»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Тбилиси Фото: REUTERS

Оказывается, подавляющее большинство сотрудников тюрьмы, где сейчас находится арестованный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – его поклонники, и там его называют «господин президент». Об этом узнал спецкор kp.ru Владимир Ворсобин от своего источника в тюремной системе.

- Саакашвили сидит в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави. Европейский стандарт. Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа, - рассказал собеседник нашего корреспондента.

На вопрос, какое там к нему отношение, источник ответил: «Прекрасное, его называют «господин президент».

- 90 процентов тюремного персонала – его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним, - пояснил источник.

Когда обозреватель «КП» спросил, чем отличается тюрьма от времен президентства Мишико, тюремщик рассмеялся.

- Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней! Ему повезло, что времена изменились - он бы нам рассказал, чей он шпион! Повинился бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прибывший в Тбилиси из Киева Саакашвили, в отношении которого на родине возбуждено четыре уголовных дела, арестован. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения. По версии грузинского премьера, Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров.

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