Космонавт Олег Новицкий уступит свою каюту на МКС Юлии Пересильд

Экипаж «Союза-МС-19»: Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко. Фото: ЦПК/Роскосмос

Старт с космодрома Байконур пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС, состоится совсем скоро, 5 октября.

В преддверии этого события обозреватель kp.ru Александр Милкус рассказывает, как будет проходить полет и как устроится жизнь киношников на орбите. Например, о том, что космонавт Олег Новицкий на станции уступит свою каюту актрисе Юлии Пересильд.

Дело в том, что места в российском сегменте МКС немного, а каюты только три, причем еще недавно было вообще две – третья, еще не обжитая, находится в новом лабораторном модуле «Наука». И вот по поводу спальных мест на орбите договорились так: Олег Новицкий уступает свою каюту в модуле «Звезда» Юлии Пересильд, а сам будет ночевать в бытовом отсеке своего корабля «Союз МС-18», растянув спальный мешок. Петр Дубров остается в своей обжитой каюте.

Режиссер Клим Шипенко будет ночевать в новенькой каюте в модуле «Наука» (либо в каюте Новицкого, а в «Науку» отправится Пересильд – окончательно все будет решено на орбите). А Антон Шкаплеров, пока не улетит «Союз МС-18», будет ночевать в спальнике в бытовом отсеке «Союза МС-19». Потом он займет вторую каюту в модуле «Звезда».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прибыли на Байконур, чтобы подготовиться к полету на МКС.

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