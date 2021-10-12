Последние новости на утро 12 октября 2021: Россия обыграла Словению 2:1 в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу

Сборная России обыграла Словению со счетом 2:1 в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу Фото: REUTERS

Последние новости на утро 12 октября 2021 года.

Спортсмены сборной России обыграли команду Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу. Теперь Россия - лидер группы, пишет "КП-Спорт". Этой победой наши футболисты рассчиталась со Словенией за поражение 12-летней давности в Мариборе. При тренере Валерии Карпине российская сборная выиграла четыре матча из пяти, а в одном заработала ничью. Победа над Словенией получилась самой трудовой, поскольку соперник был выше классом, чем Мальта и Кип. Сразу после победы над Словенией наставник россиян в раздевалке вместе с командой пел песню "Валера, Валера". Впереди футболистов остались два матча в ноябре - 11 и 14 числа.

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