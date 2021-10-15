В базу сайта «Миротворец» внесли 12-летнюю девочку

В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесли 12-летнюю девочку – Фаину Савенкову из Луганска, которая записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

В Организации Объединенных Наций прокомментировали включение школьницы в список «врагов Украины», призвав жителей затронутых вооруженным конфликтом районов и тем более детей в политических целях.

«В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами», - сказали РИА Новости в офисе официального представителя генсека ООН.

Стоит отметить, что в «расстрельных» списках «Миротворца» немало знаменитостей. Как политиков, журналистов, так и деятелей искусств – актеров, певцов, даже иностранных инвесторов. Недавно в перечень был включен президент Белоруссии. А еще там упоминаются наши военкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин.

К слову, как писал сайт kp.ru, в ответ на призывы закрыть скандальный сайт президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кому этот ресурс сейчас принадлежит, и закрывать его он не станет, потому что «неправильно президенту вмешиваться в работу СМИ».