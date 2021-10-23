Британский эксперт по Украине: После запуска «Северного потока — 2» упадут цены на газ

"Северный поток - 2" готов к запуску Фото: REUTERS

Британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш считает, что из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» проигравшей стороной в итоге окажется Россия, а страны Евросоюза будут в выигрыше. Такой точкой зрения экономист поделился в статье, опубликованной на сайте издания NV.ua.

«Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить Европе замерзнуть и поднять потребителям цены», - пишет британский эксперт.

Тимоти Эш указывает, что в течение ближайших месяцев европейские бюрократы в итоге сертифицируют «Северный поток — 2», однако примерно через полгода чрезмерные поставки газа в Европу приведут к тому, что «голубое топливо» значительно подешевеет.

«Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость», - подытожил эксперт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что Россия якобы преднамеренно ограничила поставки газа в Европу, чтобы Евросоюз одобрил запуск трубопровода «Северный поток – 2».

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия экспортирует ровно столько газа, сколько указано в контрактах, а подобные высказывания, по его словам, «рассчитаны на абсолютный популизм».

К слову, 2 октября замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что на сегодняшний день уже предприняты все необходимые шаги для сертификации «Северного потока — 2».