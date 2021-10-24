Что произошло в ночь на 24 октября

«КП» – о главных новостях на утро 24 октября 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

С ноября 2021 года некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. В частности, к этим категориям относятся те, кто вышел на заслуженный отдых этим летом, бывшие летчики и шахтеры. Кроме того, в два раза увеличатся страховые выплаты пожилым людям, отметившим 80-летие в октябре. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Она напомнила, что в этом году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рублей, а с ноября пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, будут получать 12088,96 рублей. Такая сумма будет приходить на счёт в месяце, следующим за 80-м днем рождения. К слову, накануне «КП» рассказывала, кому положены льготы для предпенсионеров и как воспользоваться всеми бонусами.

Этой ночью выяснилось, что в госдепартаменте США граждан России причислили к категории Homeless Nationalities – «бездомные национальности». Поэтому россиянам, которым по каким-либо причинам необходимо посетить Соединенные Штаты, нужно сначала съездить в Польшу, чтобы оформить заявку на получение американской визы в Варшаве.

В четверг, 21 октября, глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что страны НАТО должны очень ясно дать понять России, что они готовы «сдерживать Россию». На это заявление ответил ее российский коллега, министр обороны Сергей Шойгу: «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, – министр обороны ФРГ обязан хорошо знать».

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