В России начались нерабочие дни

В России начался период нерабочих дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 30 октября, в России начался период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Такая мера обусловлена обострением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, ее главная цель – остановить распространение инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября президент России Владимир Путин в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявил по всей стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением зарплаты. Глава государства добавил, что в случае необходимости этот период можно будет продлить.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала всех жителей страны в период так называемых длинных выходных соблюдать все меры безопасности, а в Госдуме посоветовали провести это время с пользой: наладить контакты с домочадцами, побольше читать и смотреть интересные фильмы.

К слову, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России тем, что в нужное время не были соблюдены меры профилактики, а люди «игнорировали вирус».

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, как правильно себя вести во время «каникул».