Минюст Грузии опроверг сообщение об ухудшении состояния Саакашвили из-за голодовки

В Минюсте Грузии опровергли информацию об ухудшении состояния здоровья объявившего голодовку Михаила Саакашвили Фото: REUTERS

В Минюсте Грузии опровергли сообщение о том, что у голодовку в тюрьме города Рустави Михаила Саакашвили резко ухудшилось здоровье. Состояние бывшего президента республики вполне удовлетворительное, все жизненные показатели у него в норме.

«К этому времени состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное. Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространенная в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление – 120/90, пульс – 90, глюкоза – 101», - говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы грузинского министерства юстиции в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, ранее личный врач знаменитого арестанта рассказал, что его пациенту требуется госпитализация, потому что он настолько плохо себя чувствует, что ему трудно ходить и говорить.

Напомним, прибывший в Тбилиси из Киева Саакашвили, в отношении которого на родине возбуждено четыре уголовных дела, арестован. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения. По версии грузинского премьера, Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров.

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