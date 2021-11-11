ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября Фото: REUTERS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Страсбурге ответил на жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, просившего перевести его из тюремной больницы в гражданскую клинику, вместо этого призвав заключенного прекратить голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, уточнив, что адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ 10 ноября.

«Страсбургский суд отклонил жалобу Саакашвили о переводе в частную клинику и требует прекращения голодовки», - написал глава грузинского Минюста.

Он добавил, что власти республики «должны предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник стало известно, что объявившего голодовку Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Украинская сторона настаивала, чтобы его поместили в частную клинику, которую заключенный выбрал сам.

После этого Саакашвили передал своему адвокату письмо, в котором утверждает, что его избили в тюремной больнице. Кроме того, он сообщил, что отказывается от лечения, не принимает назначенные ему препараты и продолжает голодовку.

На прошлой неделе, 5 ноября, в Минюсте Грузии рассказали, что «голодающий» нормально себя чувствует и даже ест, каши пьет соки. Позже пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как бывший президент страны, несмотря на голодовку, принимает пищу.