Полиция назвала имя подозреваемого в наезде на рождественский парад в США

Начальник полиции Уокешо Дэн Томпсон рассказывает о ходе следствия на специальной пресс-конференции Фото: REUTERS

Задержанного по подозрению в наезде на людей во время праздничного парада в американском городе Уокешо (штат Висконсин) зовут Даррел Брукс, ему 39 лет. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции начальник полицейского управления города Дэн Томпсон. Он уточнил, что стражи порядка задержали мужчину на месте преступления, открыв огонь по машине.

Шеф местной полиции особо подчеркнул, что предполагаемый злоумышленник от стрельбы не пострадал, ему предъявлены обвинения в предумышленном убийстве пяти человек, но по мере расследования могут возникнуть и другие пункты обвинения, передает агентство Reuters.