Белый дом отказался комментировать сообщения об отправке военных советников и оружия на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты могут отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование, включая вооружение.

«Мне нечего анонсировать на этот счет», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в понедельник.

При этом Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на границе между Россией и Украиной.

О том, что в администрации президента Джо Байдена обсуждают возможность военной помощи Киеву, со ссылкой на анонимные, но осведомленные источники сообщил телеканал CNN. По словам его собеседников, «в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin и минометы», обсуждаются также поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), «таких как ракеты Stinger».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте США не смогли подтвердить сообщения СМИ о подготовке «вторжения России» на Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забыли, как опозорились: Украина пригрозила России и Донбассу «Джавелинами»

На фоне истерии о близком «российском вторжении», глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о применении американских ПТРК на Донбассе. В чем есть большие сомнения (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Два удара для Киева: Европа и США отказались воевать за Украину

Американский сенатор Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину» (подробности).