Дети Градского попросила СМИ уважать частную жизнь семьи и траур по их отцу

Дети Александра Градского попросили уважать право семьи на частную жизнь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети Александра Градского Даниил и Мария обратились к СМИ с просьбой проявить уважение к праву семьи на частную жизнь и постигшему их горю.

«В это трудное время мы очень просим все СМИ уважать наше горе и право на частную жизнь», - цитирует заявление семьи народного артиста ТАСС.

Дети Александра Градского отмечают, что их отец был «человеком, в котором умещалась целая вселенная», и был для них удивительным, талантливым, чутким и замечательным отцом.

«Для всех он был музыкантом, виртуозным певцом, композитором, народным и заслуженным артистом, неординарной личностью, человеком, который никогда не сдавался, наставником для молодых артистов. Для нас он был самым близким и родным человеком, которого мы безмерно любим и потеря которого для нас невосполнима», - говорится в заявлении семьи.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга. В крови Градского было высокое количество антител к коронавирусу.

Прощание с Александром Градским пройдет в театре «Градский холл» в среду, 1 декабря 2021 года. Артиста похоронят на Кузьминском кладбище, где похоронены его родители.

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