Лолита о Градском: “Он для меня эпоха рок-н-ролла”

Певица Лолита назвала ушедшего из жизни Александра Градского "эпохой рок-н-ролла". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лолита поделилась воспоминаниями об Александре Градском в комментарии Радио “Комсомольская правда”.

Лолита рассказала, что познакомилась с Александром Градским, когда ей было 16 лет и назвала его прежде всего рок-н-ролльным музыкантом и человеком.

“10 концертов отсмотрела за кулисами настоящего рок-н-ролла, таким я его всю жизнь и чту, и вижу, и люблю, и уважаю. Он для меня прежде всего рок-н-ролльный музыкант и человек, которого запрещали в стране, человек, которому очень много пришлось пережить и человек, на чьи концерты нельзя было прорваться, и вся интеллигенция страны знала Градского, любила Градского”, - вспоминает певица.

Лолита рассказала, что Александр Градский был очень чутким человеком.

“И человеческие разговоры, и звонки на человеческие темы он со мной вел и понимал вот каким-то таким отцовским чувством… ну, когда я явно где-то плаваю в каком-то болоте эмоциональном, и он набирал и говорил пару слов, а иногда не пару, иногда минут по 10 мы разговаривали, и я вытаскивала себя из этого состояния, потому что человек с таким багажом рок-н-ролла, поверьте, об этой жизни знал если не все, то очень многое”, - сказала она.

Певица назвала Градского эпохой рок-н-ролла и отметила, что у него был не только уникальный голос, но и уникальное знание профессии.

“Он для меня эпоха рок-н-ролла, несмотря на все вокальные данные, на его блестящий голос, способный петь оперу. Вот для меня это последний из могикан в рок-н-ролле, один из последних, кто ушел. К счастью, еще есть музыканты, одаренные прекрасно, но ни у кого не было такой мощи голоса и такого знания профессии. Он вообще даже в среде рок-музыкантов выделялся знанием профессии”, - сказала Лолита.

Певица отметила, что Градский всегда соблюдал дистанцию, которую должен держать поэт и музыкант по отношению к публике.

“Он никогда не был простым, у него, мне кажется, всегда была грань, которую должен держать поэт, музыкант, между публикой. Поэтому в этом смысле, знаете, у простоты есть много красок, так вот, негативной краской он никогда не обладал”, - сказала Лолита.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября, предварительная причина смерти артиста – инфаркт головного мозга. Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в театре “Градский-холл”. Артиста похоронят на Кузьминском кладбище, на котором погребены его родители.

Владимир Путин выразил соболезнование в связи со смертью Александра Градского.