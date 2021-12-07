Что произошло в ночь на 7 декабря

Важные новости утра Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет заявил, что уважает решение властей США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Там заявили, что присутствие правительственных чиновников и дипломатов - это чисто политическое решение каждого правительства.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2022 года он увеличится до 13 890 рублей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности страны принимать меры для предотвращения "российской агрессии" против Украины. В частности, речь идет о применении экономических и дипломатических инструментов.

Бывший американский лидер Дональд Трамп пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту президента Соединенных штатов. Он надеется на большой интерес со стороны издателей к его будущей книге. При этом 45-президент США не обозначил сроков публикации своих мемуаров.

Соединенные Штаты вряд ли пойдут на то, что принять меры по отключению России от системы SWIFT, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Подобные шаги могут обернуться потерями для других страны.

В 2021 году упоминание в социальных медиа слова "вакцинация" выросло почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Таким образом оно стало словом уходящего года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена возможным размещением на Украине военных подразделений из западных стран. По его словам, такая ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов.