Пентагон продолжит искать возможности помочь Украине «лучше себя защищать»

Руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты продолжат искать возможности для военной помощи Украине и укрепления оборонительного потенциала этой страны, заявил руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, 10 декабря.

«Мы искали и продолжим искать возможности помочь им (украинцам – прим. ред.) лучше защищать себя», - сказал официальный представитель Минобороны США.

Джон Кирби напомнил, что «оборонная» помощь Киеву поступает не только от Вашингтона, но и от некоторых европейских стран. При этом пресс-секретарь Пентагона не стал по просьбе журналистов оценивать возможности Украины дать отпор в случае предполагаемой эскалации на границе, о которой в последнее время часто заявляют в Киеве и в США.

«Я оставляю им самим говорить о своих возможностях и уровне уверенности в них», - приводит ответ Кирби РИА Новости.

Стоит отметить, что на Украине уже почти восемь лет периодически заявляют, что северный сосед готовит полномасштабное «вторжение», и вот-вот нападет, даже даты называют. Напомним, как писал сайт kp.ru, недавно в СМИ снова появились публикации об «угрозе вторжения России» с наступлением холодов.

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