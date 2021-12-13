Что произошло в ночь на 13 декабря

важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербо заявила, что процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" продолжается ,но верховенство европейского права играет основную роль. По ее словам, это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен.

Представительница от Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная". В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что действия США и их союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что штамм коронавирусной инфекции "омикрон", может быть, вытеснит штамм "дельта". По словам эксперта, подобные сообщения уже появляются, в том числе от исследователей в Южной Африке.

В Кемеровской области спасатели обнаружили тело последнего погибшего рабочего на шахте "Листвяжная", где произошел взрыв. Общее число жертв ЧП составило 51.

В России законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Данный вопрос будет поставлен уже этот понедельник, 13 декабря, на Совете Государственной Думы.

Тем временем, РБК пишет, что Минтранс РФ намерен продолжить проработку отдельных положений законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

Более 500 тысяч людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии коронавирусной инфекции. Причиной этому служит торможение прогресса человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.