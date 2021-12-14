Что произошло в ночь на 14 декабря Фото: REUTERS

Постпред России при Совете безопасности ООН Василий Небензя раскритиковал проект резолюции по климату и безопасности. Его внесли на голосование Ирландия и Нигер, хотя изначально он не был окончательно согласован со всеми членами Совета. Как сообщил Небензя, Россия выступает против принятия резолюции.

На 78-м году жизни умер режиссер фильма "Асса", народный артист РФ Сергей Соловьев. Тело культурного деятеля было найдено в его квартире в центре Москвы. Причина смерти пока не известна.

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк призвал украинского лидера Владимир Зеленского прекратить мечтать о "танках на Красной площади”. По его мнению, думать об этом весьма опасно.

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты изучают возможность отправки своих военных на территорию Восточной Европы в случае обострения ситуации из-за Украины. Она отметила, что многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить военное присутствие американской стороны.

Украинский экономист Александр Хмелевский заявил, что угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за рисков "вторжения" РФ на Украину бессмысленны. По мнению эксперта, исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию только одной стороны.

Американская компания SpaceX приступила к реализации программы по выводу двуокиси углерода из атмосферы Земли. По словам главы компании Илона Маска, в планах перерабатывать углекислоту в ракетное топливо.

Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что вакцины против коронавирусной инфекции от разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека. Именно поэтому, по его мнению, их комбинация безопасна.