В казахстанском городе Актау прекратил работу аэропорт

В казахстанском городе Актау не работает аэропорт, не исключено, что это из-за протестов. Фото: REUTERS

В Казахстане 5 января прекратил работу аэропорт города Актау. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство авиакомпании Air Astana. В авиакомпании подтвердили, что аэропорт в Актау не функционирует, но не назвали причину остановки работы. Отмечается, что аэропорт не только не отправляет, но и не принимает самолеты – отменены авиарейсы в этот город из Нур-Султана.

Не исключено, что прекращение работы аэропорта в Актау связано с идущими во многих регионах Казахстана протестами. Так, ранее сообщалось, что группа протестующих выдвинулась в сторону аэропорта в Алма-Ате.

Протесты в Казахстане начались из-за резкого повышения цены на газ. По состоянию на 5 декабря сообщалось о погромах в административных зданиях, поджогах автомобилей, в том числе служб скорой помощи, полиции и МЧС, а также жертвах среди силовиков. Как заявил в своем обращении к нации президент Казахстана Токаев, волна насилия в отношении силовиков особенно выражена в Алма-Ате.

Токаев заявил, что принимает на себя роль руководителя Совета Безопасности Казахстана и пообещал жесткое подавление протестов.

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