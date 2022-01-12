Что произошло в ночь на 12 января

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В ночь на 12 января умер известный телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет. Он скоропостижно скончался на отдыхе в Доминикане. Причиной смерти телеведущего, по предварительным данным, стал инсульт. Теперь 39-летняя вдова Зеленского Мила Рубинчик не выходит на связь и пока не комментирует обстоятельства его гибели. Сразу после смерти мужа она удалила все публикации на своей странице в Инстаграме. Также известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть тележурналиста. По его словам, он работал вместе с Зеленским несколько десятков лет. Смерть друга и коллеги он назвал горем.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила россиянам, что сейчас в РФ трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. Однако срок службы граждан в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но только если до этого человек уже работал.

В мире за минувшую неделю выявлено более 15 миллионов случаев заражения людей коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение за все время пандемии, заявили в ВОЗ.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков. На этот раз они используют голосовых роботов. В МВД раскрыли схему действия преступников.

В США ждут от России пояснений по поводу перемещений военных на границе с Украиной. Американская сторона полагает, что деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы.

В Москве впервые человек без гражданства получил временное удостоверение личности. . "Паспорт негражданина" получил 53-летний Якубджан Хакимджанов. До этого он два года жил в Центре временного содержания для иностранцев. Его не могли никуда депортировать из-за отсутствия гражданства.