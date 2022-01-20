Байден заявил, что три раунда переговоров с Россией по безопасности не дали результатов

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что ни один из стрех раундов переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов.

«Пока три встречи, которые у нас прошли — (в рамках – прим. ред. ) ОБСЕ и так далее, — не дали какого-либо результата», - сказал американский лидер, выступая в Белом доме на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня его вступления в должность главы государства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, говорил, что оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами пока нет. Он отметил, что не видит смысла «вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения». Рябков пояснил, что главная проблема кроется в том, что Запад хочет вести диалог на удобных для себя условиях, а Россия заинтересована в переговорах на основе взаимности.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, это два документа, переведенные на несколько языков. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в часть предложений Москвы неприемлемы, а глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова обсуждать озабоченности американской стороны.

12 января в Брюсселе прошли первые за 2,5 года переговоры в формате Совета Россия – НАТО. Как отмечал сайт kp.ru, сторонам удалось договориться по мелочам, а вот по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс остались при своем мнении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между западным блоком и Россией существуют серьезные противоречия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главное из переговоров Совета Россия – НАТО: договорились по мелочам, но по Украине остались при своем

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что между Североатлантическим альянсом и Россией существуют серьезные противоречия (подробности).