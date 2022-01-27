США заявили о готовности продолжать переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон надеется, что Москва изучит ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности в Европе и продолжит переговоры. Об этом заявила на брифинге в четверг, 27 января, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Мы надеемся, что Москва изучит те предложения, которые мы выдвинули, и вернётся за стол переговоров», - сказала она.

Напомним, вечером 26 января американский посол в Москве Джон Салливан отвез в МИД России письменный ответ администрации президента США Джо Байдена на предложения Москвы по безопасности.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне пресс-конференцию, рассказав журналистам, что же содержится в письме, переданном в Россию. Правда, при этом глава госдепа ушел от ответа, дан ли России прямой отказ на главное требование – не брать Украину в НАТО. Сайт kp.ru объясняет, что это значит. Блинкен попытался обвинить Москву в разжигании кризиса на Украине. Публикуем главные цитаты из его заявления.

Между тем, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что оснований для новых встреч по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами пока нет. Он отметил, что не видит смысла «вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения». Рябков пояснил, что главная проблема кроется в том, что Запад хочет вести диалог на удобных для себя условиях, а Россия заинтересована в переговорах на основе взаимности.

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