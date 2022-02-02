Путин пока не планирует новых контактов с Байденом Фото: ТАСС

У президента России Владимира Путина пока не планируется новых контактов с американским лидером Джозефом Байденом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет. Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Но они говорят, когда считают это целесообразным», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

По его словам, пока нет понимания и о новом раунде переговоров по гарантиям безопасности в Европе между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, 7 декабря 2021 Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для России, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

За сутки до Нового года состоялся почти часовой телефонный разговор президентов России и США. Как потом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, беседа глав двух стран прошла в деловом ключе, оба очень серьезно подошли к обсуждению важных тем.

Как писал сайт kp.ru, Байден не исключил личную встречу с Путиным.