США заявили, что Россия увеличила численность войск у границы с Украиной

США продолжает распространять информацию о "российской угрозе" и призывает не верить РФ Фото: REUTERS

Представитель Вашингтона высокого ранга на брифинге заявил, что Соединенные Штаты не верят информации о том, что Россия после завершения учений отвела войска с территории, расположенной неподалеку от границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

"Все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны", - говорится в заявлении представителя властей Соединенных Штатов.

По его словам, Россия якобы не отвела войска, а наоборот увеличила численность группировки вооруженных сил на 7 тысяч человек.

США также выступили с призывом не верить информации, распространяемой российскими государственными средствами массовой информации.

"В предстоящие дни нам стоит ожидать больше ложных сообщений от российских государственных СМИ, - подчеркнул представитель Вашингтона. - Мы видели эту стратегию ранее при их предыдущем вторжении на Украину и в Грузию".

Как ранее писал сайт kp.ru, агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что "нападение России на Украину" назначено на 15 февраля 2022 года. Соответствующие данные изданию на условиях анонимности предоставили некие "чиновники".

Однако вместо "вторжения", слухи о котором активно распространяются спецслужбами США и американскими средствами массовой информации, Россия в этот день завершила масштабные учения и объявила о возвращении задействованных в них военнослужащих и техники в пункты постоянной дислокации. Например, Военнослужащие подразделений Южного военного округа завершили учения в Крыму и приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

После этого официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова окрестила 15 февраля 2022 года "днем провала западной пропаганды войны", а представителю Госдепа Неду Прайсу пришлось оправдываться, заявляя, что американская сторона никогда не называла никаких точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины.