Что произошло в ночь на 24 февраля Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он сообщил в своем новом видеообращении к россиянам 24 февраля 2022 года. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.

Россия приняла решение ограничить полеты самолетов вдоль границы с Украиной в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничения вводятся на интервале высоты от 2 тысяч до 16 тысяч метров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 23 февраля пытался инициировать разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, ответ от российского коллеги он так и не получил.

Соединенные Штаты направят на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и и порядка 30 ударных вертолетов AH-64. Такое решение принято в связи с ростом напряженности вокруг Украины.

Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому с 1 марта 2022 года при въезде в страну для всех иностранных граждан отменяется карантин. Теперь для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Против компании - оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, а также ее руководителя будут введены санкции. По словам президент США Джо Байдена, Штаты "без колебаний предпримут дальнейшие шаги, в случае продолжения Россией эскалации".

На территории Украины с 24 февраля 2022 года введено чрезвычайное положение на 30 суток. Соответствующее решение сегодня утвердили в Верховной Раде. Режим не будет действовать только в Донецкой и Луганской областях, поскольку там уже введен особый правовой режим с 2014 года.