В Минобороны РФ заявили, что украинские военные массово отказываются от боевых действий

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России заявили, что украинские военные массово отказываются от боевых действий.

- В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий, - сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее он заявил, что российские военные блокировали города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. По его словам, российская сторона будет добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

Позднее власти Австралии заявили о стремлении помогать Украине оружием. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что собирается усилить помощь Киеву и увеличить поставки вооружения на Украину. С таким же заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Чехия, в свою очередь, направила оружие на Украину поездом. Туда вошли пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы.