Глава ЕК заявила о важности переговоров между Россией и Украиной

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает переговоры между Россией и Украиной очень важными, поскольку «всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать».

«Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы условия были приемлемыми для нее», - заявила глава Еврокомиссии в интервью телеканалу Euronews.

При этом она подчеркнула «огромную солидарность» с Незалежной. Об этом, по ее словам, говорят и европейские санкции против России, которые вредят самой Европе: «Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна».

«Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной», - отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Киев разделяет европейские ценности и принципы, «поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она ее увидит». Ранее глава ЕК говорила, что бывшая советская республика со временем должна стать членом Евросоюза, поскольку «эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье».

К слову, о переговорах. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским с раннего утра находится в Белоруссии и ждет, когда из Киева выдвинутся украинские переговорщики. Но они почему-то тянут время, в итоге встречу пришлось перенести на 28 февраля.

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что не верит в успех российско-украинских переговоров в Гомеле.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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