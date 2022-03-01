Что произошло в ночь на 1 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Mastercard заявила, что заблокировала доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети. Такое решение было принято в связи с введенными против российской стороны санкциями.При этом в ближайшие дни Mastercard продолжит работать с регуляторами, для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства.

"Сбер" принял решение повысить с 1 марта 2022 года ставки по ипотеке на 7,3 процентных пункта, до 18,6%. Это коснется готового и строящегося жилья. При этом в организации отметили, что ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня. Что касается уже выданных потребительских и ипотечных кредитов, то по ним никаких изменений не будет.

Американская компания The Walt Disney Company на время приостановила показы своих фильмов в России. Данной решение Disney, как отмечается, принято в связи с недавними событиями на Украине.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним государств-союзников. Это решение было принято из-за недружественных действий западных стран в отношении РФ, документ опубликован на официальном портале Кремля.

Американский президент Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. Так глава государства ответил, комментируя соответствующий вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Киева и Москвы. Он заявил, что пока не удалось достичь того результата, который необходим киевским властям.

Власти Японии приняли решение о введении санкций против шести представителей руководства России, включая президента страны Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также под санкции попали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк.