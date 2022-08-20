Что произошло в ночь на 20 августа Фото: REUTERS

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия не должна участвовать на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, сообщил представитель дипломатического ведомства, на слова которого ссылается агентство Reuters. Трасс считает, что "у РФ нет морального права присутствовать на G20", пока продолжается спецоперация на Украине.

Рейтинговое агентство S&P приняло решение о повышении долгосрочного и краткосрочного суверенных кредитных рейтингов Украины в иностранной валюте с "SD/SD" до значений "CCC+/C". В организации считают, что страна уже завершила реструктуризацию проблемного долга, однако, если говорить о ее способности обслуживать долг, то она все еще остается уязвимой.

В Зайцево одно из подразделений ВСУ добровольно сложило оружие и сдалось в плен, сообщили в Народной милиции ДНР. Теперь позиции украинских военных перешли под контроль ведомства.

Власти Ирана решили отказаться от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции ради восстановления ядерной сделки. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя в американской администрации.

Экономика России даже несмотря на введенные против страны санкции держится лучше, чем многие ожидали, пишет Financial Times. В публикации издания отмечается, что быстрые действия, предпринятые Центробанком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, позволили стабилизировать рубль.

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса заявил, что Украина лишилась одного из "самых верных союзников". В статье для издания Newsweek эксперт отмечает, что от Незалежной отвернулись власти Испании. Так, испанский премьер Педро Санчес, как отмечает автор публикации, еще весной в ходе визита в Киев пообещал Украине разнообразную и масштабную военную помощь, однако на деле сотрудничество между двумя странами не выдержало проверки временем.