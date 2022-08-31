Опубликовано последнее фото Михаила Горбачева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздним вечером 30 августа умер Михаил Горбачев. Почти два года политик постоянно находился в ЦКБ. Сайт KP.RU публикует последнее фото, которое отправили представители "Горбачев -Фонда" спецкору "Комсомолки" Александру Гамову, было сделано с помощью скайпа.

Фото: Архив КП

На снимке Горбачев запечатлён полулежащим. Как утверждает журналист, о том, что состояние здоровья Михаила Сергеевича ухудшается, лично он почувствовал еще за полгода до его смерти.

Напомним, Михаил Горбачев скончался поздним вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 года. Политик умер в Центральной клинической больнице. Причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь.

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачёва, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он добавил, что утром глава государства направит телеграмму родным и близким политика.

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