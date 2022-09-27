Nord Stream AG сообщил, что негерметичность «Северного потока» вызвана физическими повреждениями Фото: REUTERS

Падение давления на обеих нитках "Северного потока" с большой долей вероятности вызвано физическими повреждениями на участках в Дании и Швеции, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

"Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно", — приводит заявление оператора РИА Новости.

В компании подчеркнули, что немедленно проинформировали соответствующие службы береговой охраны о нарушении герметичности трубопровода.

Тем временем польский депутат Европарламента поблагодарил США за аварию на «Северных потоках».

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит заинтересованных в саботаже на «Северном потоке» и предположил, что утечки газа из «Северных потоков» не повлияют на энергетическую устойчивость Европы.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Напомним, 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство решило приостановить сертификацию проекта «Северный поток – 2», что произошло после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как писал сайт KP.RU, накануне немецкое правительство заявило о неизменности позиции по эксплуатации «Северного потока – 2».