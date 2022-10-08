Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву и Санкт-Петербург через Крымский мост Фото: соцсети

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву и Санкт-Петербург по расписанию. Составы проследуют через Крымский мост, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

«Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графика. Поезд проследует по Крымскому мосту», – сказано в Telegram-канале перевозчика.

Поезд №8 сообщением Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15, сообщили в компании.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушилось два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по Крымскому мосту уже возобновлено.